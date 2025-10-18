ORMAS ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ; ଭଳିକି ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ
Published : October 18, 2025 at 8:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ବିପଣନ ସଂସ୍ଥା- Odisha Rural Development and Marketing Society (ଓର୍ମାସ୍) ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍–୮ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ଡି (SIRD) କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦୀପାବଳି ମେଳା ଖୋଲାଯାଇଛି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଷ୍ଟଲ୍ କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଓର୍ମାସ ର କାଯ୍ୟନିର୍ବହୀ ଅଧିକାରୀ ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ," ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନିଜ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ନେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ଦୀପ, ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଝାଡ଼ୁ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ପିକଲ୍ ଗିଫ୍ହାମ୍ପର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ORMAS ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ଦିଆଯିବ।
ଗ୍ରାହକ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ମାଟି ଦୀପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅନନ୍ୟ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଭଲ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି — ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ।”
