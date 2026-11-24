ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରେ ଜୀବିକାର ନୂଆ ମଡେଲ ! 21 ହଜାର କଦଳୀ ପଟୁଆ ବୋଇତରୁ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ 21 ହଜାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 24, 2026 at 9:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏଥର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ନୂଆ ଆଶା। କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ ତିଆରି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଇତ ଯୋଗୁଁ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଚାଷୀ ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏଥର ଜୀବିକାର ନୂଆ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଛି ଓରମାସ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ 21 ହଜାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
21 ହଜାର ପଟୁଆରୁ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛର ପଟୁଆରୁ ୨୧ ହଜାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ୪ରୁ ୫ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ୪୦ରୁ ୫୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁମାନିକ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆଧାରିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କଦଳୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରପିଫାଇ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ୩୫୦ରୁ ୪୦୦ କାନ୍ଦି କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିସହ ୭୫୦ଟି କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପଟୁଆର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଟୁଆ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି କଦଳୀ ପଟୁଆ କଟକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଭଳି ଆମର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ଯୋଡିବାର ଓରମାସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ’’।
ଓରମାସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡ. ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷିଜାତ ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ଉପଯୋଗ ସହ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଓରମାସ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଓ ନୂତନ ଜୀବିକାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଜାରି ରଖିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର, ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର