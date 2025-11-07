ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓରମାସର ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟଲ, ବଢୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା

ETV Bharat / state

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦ ବିକସିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କବିରାଜ । ଏନେଇ ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ।

Ormas Ayurvedic Products stall at Baliyatra Cuttack in Customers demand
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 8:52 PM IST

କଟକ: ଆଜିକାଲି ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ଶରୀର ଓ ଏହାର ଓଜନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କବିରାଜ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀନ ଟି, ଗ୍ରୀନ କଫି, ଗ୍ରାସିନା କାମ୍ବୋଜିଆ, ତ୍ରିଫଳା, ଗୋଲମରିଚ ଭଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି କବିରାଜ ଅବଦୁଲ ରହିମ ହୁସେନ ଦାବି କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

କବିର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଓଜନହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦ:
କଟକ ଓରମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କବୀର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟଲରେ ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ବହୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦରୋଗ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି କବିରାଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ISO GMP certified weightloss medicine by Kabir Producers Group
ପାରମ୍ପାରିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ:
କବିରାଜ ଅବଦୁଲ ରହିମ ହୁସେନ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି,‘ଦିନକୁ ଦିନ ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷକରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବାରୁ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଉଡର ବେଶ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟାୟାମ ନକରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଉଡରକୁ ସେବନ କଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିହେବ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ଏହି ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାହାରି 3 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିହେବ । ଏହାର ଦାମ ଗୋଟିଏ ଡବା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।’


ଏହି ପାଉଡରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ:

  • ଗ୍ରୀନ ଟି
  • ଗ୍ରୀନ କଫି
  • ଗ୍ରାସିନା କାମ୍ବୋଜିଆ
  • ତ୍ରିଫଳା
  • କର୍କ୍ୟୁମିନ୍(Curcumin)
  • ଗୋଲମରିଚ

ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି:

ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କବିରାଜ ଅବଦୁଲ ରହିମ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରୀନ ଟି, ଗ୍ରୀନ କଫି, ଗ୍ରାସିନା କାମ୍ବୋଜିଆ, ତ୍ରିଫଳା, ଗୋଲମରିଚ ମିଶ୍ରଣରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।" ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଆଇଏସଓ-ଜିଏମ୍‌ପି(ISO-GMP) ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତ ବୋଲି କବିରାଜ ଅବଦୁଲ ରହିମ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ।

Historic Baliyatra 2025
ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ:

ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ସେବନ କରିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉତ୍ପାଦର ସେବନ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଔଷଧର ସଠିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିପାରେ ।

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସାଧାରଣତଃ ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯଥା ପତ୍ର, ଫଳ, ଘାସ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥାଏ । ମାତ୍ର ୟେଲୋପାଥିକ ଔଷଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଉପରେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବାକୁ ବେଶ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏପରି କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ) ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଜଣାପଡନ୍ତା । ମାତ୍ର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏପରି ଔଷଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେବନ କରିଲେ ଏହା ଶରୀର ଉପରେ କ୍ଷତି ପକାଇବ । - ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର, କଟକ SCB ମେଡିକାଲ



ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି:

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ୍ ଜମୁଛି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ଦୀପ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ) ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ । ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ପାଇନଥାଉ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୋଜି ଏହାକୁ ପାଇଥିଲୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

