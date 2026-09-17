ମା' ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଜେଲରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ଜବାବ ତଳବ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 17, 2026 at 8:52 PM IST
କଟକ: ମା’ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଜେଲରେ ରଖାଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ମା’ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଜେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରି ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମା’କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଏ ସଂପର୍କିତ ଭୋଗରାଇ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା ଜେଏମଏଫସି ଅଦାଲତଙ୍କ ୨୦୨୬, ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଆର.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶିଶୁର ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ । ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି । ଶାଶୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଭୋଗରାଇ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜେଲରେ ଶିଶୁ ରହିବା ସପକ୍ଷରେ ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ଶିଶୁର ବାପା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୦ର ନିୟମ ୩୩୮ର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶିଶୁର ବୟସ ୬ ବର୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବ ଓ କୌଣସି ସଂପର୍କିୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ତେବେ ମା’ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଜେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ ତଥା ବାପା ଶିଶୁକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମା’ ସହିତ ଜେଲରେ ଶିଶୁକୁ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଚାରବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃସେବାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ