ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତ; ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 19, 2026 at 10:18 AM IST
Orissa High Court କଟକ: ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କାନ୍ଥ, ଛାତ ଓ ପାଚେରୀ ଆଦି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ:
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦିଓ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିଶୁକୁ ହରାଇଥିବା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କେବଳ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ।"
ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଳକ ଓ ସୀମା ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି PIL ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଢାଞ୍ଚାଗତ ସ୍ଥିରତାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଭାବେ ମରାମତି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା ସହ ‘ମାନୁଆଲ୍ ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ’ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠିତ କୋର୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଢାଞ୍ଚାଗତ ସ୍ଥିରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ । ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ:
ପିଆଇଏଲରେ ୧୭ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ କୋରାପୁଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଳକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭଟାରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଶିବା ଭଟାରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ଭୁଣ୍ଡୁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅଭିର ଲୋହାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଳକ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଗଜପତିର ରୁବୁଡିସିଂ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଇଦାନ୍ତି ରଇତା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବେକଲେସ୍ ରଇତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୂଚନା ଫଳକ ପଡି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ରାଜପଥ ଅବରୋଧ:ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଉଠିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ