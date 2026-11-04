ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ; ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ବି ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିବ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା
ଘରୋଇ ସହାୟକ, ଡ୍ରାଇଭର, ସେକ୍ରେଟାରିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 4, 2026 at 5:25 PM IST
କଟକ: ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଚାରପତି ନିଜ ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କେବଳ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏସ୍. ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ରିଟ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ହେବା ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ନିଜ ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କରିଥିବା ସେବା ଓ ସେଠାକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସହାୟକ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ଭତ୍ତା ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବେଦନକାରୀ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସମାନ ସୁବିଧା ପାଉନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ସହାୟକ, ଡ୍ରାଇଭର, ସେକ୍ରେଟାରିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ସମେତ ଏ ବାବଦରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିସହ ଏହି ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- କ'ଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ଆବେଦନକାରୀ ୨୦୦୯ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୨ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ୨୦୨୪ ମେ' ୨୦ ତାରିଖରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଅବସର ପରେ ସେ ନିଜର ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ସୁବିଧା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ସହ ଆଠ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ OCS ପରୀକ୍ଷା କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ