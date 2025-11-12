ଅବଦୁର ରେହମାନର ଜାମିନ ଖାରଜ, ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅବଦୁର ରେହମାନର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : November 12, 2025 at 7:44 AM IST
Orissa High Court କଟକ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅବଦୁର ରେହମାନର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲ୍ କାଏଦାର ସଦସ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଅବଦୁର ରହେମାନର ଜାମିନ ଆବେଦନ ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ରେହମାନ ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯାଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ, ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅବଦୁରର ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
- ଅବଦୁର ରେହମାନର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
- ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜାମିନ ଖାରଜ
- ୨୦୧୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛି ଅବଦୁର
- କଟକ ସାଲେପୁର ପଶ୍ଚିମକଛରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଅବଦୁର
- ଅଲ୍ କାଏଦା ଲିଙ୍କରେ ଅବଦୁରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା
ଅଲ୍-କାଏଦା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ୨୦୨୩, ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଅବଦୁର ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ୫ ମାସ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
କଟକରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ରେହମାନ:
ରେହମାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ୨୦୧୫, ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମକଚ୍ଛରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ରେହମାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ୍ ତାକୁ ଜେରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲତେରୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ତ, ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା । ଓଡିଶା ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୭ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖି ଜେରା କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ; 2 ଡାକ୍ତର ଗିରଫ, ଫରିଦାବାଦରୁ 360 KG ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସାଲେପୁର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ ତା' ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (Prevention) ଆଇନର ଧାରା ୧୭, ୧୮, ୧୮-ବି, ୨୦, ୨୧, ୨୮, ୪୦ ଓ ଆଇପିସିର ଦଫା ୧୨୪-'କ'ରେ ରେହମାନ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଓ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ରାଜଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଭାଷଣ ଦେବା ଓ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ରେହମାନ ବିରୋଧରେ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ମାମଲା ଦୌରା ଜଜଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଗନିଜାନ୍ସ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମାମଲା ସାଲେପୁର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଅଦାଲତକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ