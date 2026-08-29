ବଢିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଡୁଆ; ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଜିତ
ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 29, 2026 at 8:00 PM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ ଝଟକା । ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ତାହାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଟିଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚୁରା କରିବାର ବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟିଯାଇଛି । ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର୍ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଓକିଲ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଥିବା ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜେଲରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଏକ ମନଗଢ଼ା ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ଜେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭଳି ସଂଗୀନ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ନିଜେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି, ଏହି ଜାଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜେଲରଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏକାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଭଳି ଚଞ୍ଚକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପଛର ଅସଲ ସତ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟିରେ ADM ବଦଳରେ ତହସିଲଦାର: କ୍ଷୁବ୍ଧ ହାଇକୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ