ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟକା ଓ ତମାଖୁ ପାନମସଲା ଉପରେ କଟକଣା, ଆଇନ ସମ୍ମତ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ତମାଖୁ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 31, 2026 at 9:27 AM IST
Orissa High Court କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଟକା ଓ ତମାଖୁ ପାନମସଲା କଟକଣା ସଂପର୍କିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦାୟର ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ୨୧ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି କିଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦାୟର ୪ଟି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏ ସଂପର୍କିତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ (ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ନିୟମାବଳୀ ୨.୩.୪ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ନିକୋଟିନର ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା ।
ଏଥି ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶିତ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୪୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ରାଜ୍ୟର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜାନୁଆରୀ ୨୧ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ (ବିକ୍ରିୟ ନିଷେଧ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ ଓ FSSA କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏପରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଜିଏସଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି FSSA ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାରରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ, ଚିୱିଂ ଗୁଟୁକା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରି ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟକା, ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ପାନମସଲା ଉପରେ ଏପରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେତେକ ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଉପରେ କଟକଣା, ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ
'ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ' , ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳନ ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ