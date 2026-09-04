ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା; ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ‘ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଭଳି ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗ; ମୋଡିଫିକେସନ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ତୁରନ୍ତ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 4, 2026 at 4:24 PM IST
କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ଚେତାଇବା ସହ ଖାରଜ କଲେ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ‘ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଆବେଦନ କରି ତାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନର୍ବାର ନନେବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
କଟକ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କମିଟିରେ ଏଡିଏମ୍ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହାପରେ କମିଟିର ଗଠନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୋଡିଫିକେସନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଉପରେ ଆବେଦନର ଆଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ‘ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସଦୃଶ ବୋଲି କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।
ଏହି ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସହର ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। କମିଟିରେ ଏଡିଏମ୍ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ରଖିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖର କୋର୍ଟ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣିଥରେ କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ; ଯିଏକି ନୋଡାଲ ଅଫିସର୍ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବ।
ତେବେ କଟକ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତୁରନ୍ତ ଅନୁପାଳନ ସହ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ’ଣ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଉଛି, ତା’ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 'ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ସେଫ୍ଟି ଆପ୍' ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଫୋନ ହଲାଇଲେ ବାଜିବ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ