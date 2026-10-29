ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 5 ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୧ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 29, 2026 at 6:08 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 8 ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ମାମଲା । ଆଜି 5 ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସୁବାଷିନୀ ଜେନା, ସନାତନ ମହାକୁଡ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଚକ୍ରମଣୀ କହଁରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ୱର ୪ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୧ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ୮ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ଯାହାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ।
ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଚସ୍ପତି ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମିଲନ କାନନଗୋ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ।
ଗତ 14 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପଠାଯିବା ପ୍ରସଂଗରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆବଦେନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆବଦେନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି-
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦଳର ହ୍ବିପ୍ ମାନି ନଥିବା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ୮ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଦାଖଲ କରିଥିବା ପିଟିସନକୁ ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର ନକରି ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ଏପରି ପିଟିସନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଟିସନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା କହିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ।
ଅକ୍ଟୋବର୍ ୨୯ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ପାଇଁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ସୁବାଷିନୀ ଜେନା, ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଂଗ ନେଇ ଦାୟର ପୃଥକ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ୮ ଓ କଂଗ୍ରେସର ୩ ଜଣ ବିଧାୟକ । ୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଜଣ ବିଧାୟକ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜବାବ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ