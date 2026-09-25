୨୦୦୧ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ OTET ପାସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ମାମଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ
ଆବେଦନକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ଗୁନପଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଭଲ-୪ ସ୍ନାତକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 25, 2026 at 10:41 PM IST
କଟକ: ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଟିଇଟି ପାସ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ବିଶେଷକରି ୨୦୦୧, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଲିମେଣ୍ଟାରି କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲେଭଲ-୪ରୁ ଲେଭଲ-୩ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ର ଅନୁମୋଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଭଲ-୩ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ନ ଆଗେଇବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଇଓ ଓ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୯କୁ ମାମଲାର ଚୂଡାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଆର.କେ.ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବବ୍ରୁବାହାନ ଭୋଇଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ଗୁନପଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଭଲ-୪ ସ୍ନାତକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକାର ୭୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଓଟିଇଟି ପାସ କରି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଭଲ-୩ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ସଂପର୍କିତ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନଥିଲା।
ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ଚୟନ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଓଟିଇଟି ପାସ କରି ନଥିବାରୁ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ସଂପର୍କିତ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଇଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ‘ୟୁପି ବନାମ ଇଶାତ-ଇ-ତାଲିମ ଟ୍ରଷ୍ଟ’ ମାମଲାର ରାୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ୨୦୦୧, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ ତେବେ ଓଟିଇଟି ପାସ ନିୟମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୨୬, ଜୁଲାଇ ୯ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୧ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିଇଟି ପାସ ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିଇଟି ପାସ ନିୟମ ଲାଗୁ ବା ନୁହେଁ ସେ ନେଇ ଜବାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।