ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ଅଟକିଥିବା ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ମାମଲା, ନାବିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନାବିକଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; MT Unity ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦରମା ନଦେବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ନଦେବା ଅଭିଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ- ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ
Published : October 9, 2026 at 2:44 PM IST
କଟକ : ପାରାଦୀପ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗତ ମେ’ ମାସରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍ଟି ୟୁନିଟି’ର ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ତଥା ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଇଷ୍ଟ୍ୟାଗିନ୍ ଏଭ୍ଜେନି ନିକୋଲାଏଭିଚ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବିକମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ: ହାଇକୋର୍ଟ
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପିଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜର ମାଲିକ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲିକ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ନାବିକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ।
ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା ସହ ଜାହାଜରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନାବିକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାହାଜ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଦାୟୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
- ମେ’ ୧୧ରୁ ପାରାଦୀପ ବାହ୍ୟ ଲଙ୍ଗରସ୍ଥଳରେ ଅଟକିଛି ଜାହାଜ
କାମେରୁନ୍ର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏହି ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ୧୧ ତାରିଖରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ବାହ୍ୟ ଲଙ୍ଗରସ୍ଥଳରେ ରହିଛି। ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ତିନୋଟି ଆଡମିରାଲ୍ଟି ମାମଲାରେ ଏହାକୁ ଜବତ ରଖାଯାଇଛି।
ରୁଷିଆରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଟି ଆସିଥିଲା। ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୨୨ ଜଣ ନାବିକ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ରୁଷିଆର କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନାବିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଜଣ ରୁଷିଆର, ଦୁଇ ଜଣ ଇଜିପ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କାଜାଖସ୍ତାନର ନାଗରିକ।
- ମେ’ରୁ ଦରମା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ନିଜ ପିଟିସନ୍ରେ ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗତ ମେ’ ମାସରୁ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିସହ ଜାହାଜରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜାହାଜର ମାଲିକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାହାଜରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାବିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜର ବୀମାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସ୍ଲଜ୍ ବା ତୈଳଜାତ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ, ଜାହାଜରେ ଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି।
ତେବେ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜଟି ଏବେ ବି ଜବତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ... ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଖାଲି ପାଦରେ ୧୬ଶହ ମିଟର ! ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରୀ ପାଇଁ କବିତାଙ୍କ ଦୌଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ