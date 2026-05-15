ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମୃତୁ ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମୃତୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
କଟକ: ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହି ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତାବର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ୨୦୨୫, ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ମହମ୍ମଦ ଅଜିମ୍ ଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ଏହି ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଚନ୍ଦକା ଥାନାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତରବିରିଆ ଭାବେ ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିବା କୋର୍ଟ ଅନୁଭନ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଭେସେରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏସଏଫଏସଏଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ୨୦୨୬, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କିଛି ସୁରାକ/ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ମାମଲା ନମ୍ବର ୫୨୩/୨୦୨୫ର ପୁନଃତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପିଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଆଇଆଇସି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ଏହି ଘଟଣାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତଦନ୍ତ କରାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରାବାସର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଛାତ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପାଶି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଦଉଡି କାଟି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ୱାର୍ଡେନ ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସିଏଚସିକୁ ନେଇଥିଲେନ । ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାର ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିଏନଏସର ଧାରା ୧୦୩(୧), ୩(୫)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଥିଲା । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହିତ ଭେସେରା ଏସଏଫଏସଏଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ତଥା ଏସଏଫଏସଏଲରୁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମିଳି ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପଚରା ଉଚୁରା କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିନଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ