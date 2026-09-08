OMVD କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶୁତୋଷ ହତ୍ୟା ମାମଲା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।ହାଇକୋରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।
Published : September 8, 2026 at 1:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : Odisha Motor Vehicle Department (OMVD) କନଷ୍ଟେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏହି ମାମଲର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ଭଉଣୀ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଭଉଣୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ଦୁଇ ଥର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକ ଓ ଶଳା ମିଶି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଜୁନ ୧୨ରେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା :
ପୋଡ଼ି ହୋଇ ୭ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କର ଗତ ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଶରୀରର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଏମସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶୁତୋଷ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ।
କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ଜୁନ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୁତୋଷ, କନେଷ୍ଟବଳ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜିପୁର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଓ ଶଳା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଆଶୁତୋଷ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନ ବନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 'ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି'-ଏସ୍.ପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର