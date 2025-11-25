ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି କି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ, ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : November 25, 2025 at 8:54 PM IST
କଟକ: ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ଲୋଡିଲେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାମଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରପକଡ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ଗତ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରୀ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କରିବାକୁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଇନଜୀବୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି:
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଲୁଚି ଛପି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମିଛ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ କରି ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ:
ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
