ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଡୁଆରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବାବୁ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଡି ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 9, 2026 at 2:54 PM IST
କଟକ: ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ । ୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜେଲଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦଫାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ୨୦୨୩ର ଧାରା ୩୫(୩)ରେ ନୋଟିସ ନଦେଇ ତଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିଛି ।
ମାମଲାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ନେବା ସହ ନଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଓ ଏସଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ କଡା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ତଥ୍ୟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଡ଼ୁଆରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ:
ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଡି ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟର କପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଯୁବକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଥିପତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଆର.କେ.ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଅନୁରାଗ ଅରୋରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨କୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୪, ୭୭ ଓ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୬୭(ଏ)ରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ୨୦୨୬, ଜାନୁଆରି ୮ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରି ୧୬ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦଫାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା l ତେଣୁ ସେହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବିଏନଏସଏସର ଧାରା ୩୫(୩) ଅନୁସାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଏପରି ନ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଓ ସେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ।
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜେଏମଏଫସି ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ରଦ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଏନଏନଏସରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣେସ କୁମାର ଓ ସତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅନ୍ତିଲ ମାମଲାର ରାୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...OMVD କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶୁତୋଷ ହତ୍ୟା ମାମଲା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା; ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର