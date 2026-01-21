ଢେଙ୍କାନାଳ DEOଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଇଓଙ୍କ ନାଁରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : January 21, 2026 at 8:37 PM IST
Arrest Warrant Against Dhenkanal DEO କଟକ: ଡିଇଓଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରି ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।
ଅଦାଲତ ଅବମାନନାରେ ଫସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:
ଅଦାଲତ ଅଵମାନନା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପରେଶ ପାତ୍ର । ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି:
ଆବଦେନକାରୀଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରିହାବିଲିଟସନ ସ୍କିମରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ DEOଙ୍କୁ ଆବଦେନ କରିଥିଲେ ପୁଅ । କିନ୍ତୁ ଆବଦେନ ସତ୍ତ୍ବେ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଏହା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ ଡିଇଓ । ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଜାରି ହୋଇଛି ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ:
ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବା ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ