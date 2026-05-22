ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଵିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆବୁ ସଇଦ ହୱଲଦାରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 22, 2026 at 10:12 AM IST
Orissa High Court, କଟକ: ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏପରି ଅନୁମତିର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆବୁ ସଇଦ ହୱଲଦାରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ:
ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଯଦି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାୟର ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ତ୍ବରିତ ଫଇସଲା କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଜାମିନ ଖାରଜ ହୁଏ , ତେବେ ମୂଳ ମାମଲା ଫଇସଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଫରେନର୍ସ ଆଇନର ଧାରା ୩(୨)(ଇ) ଓ ୩(୨)(ଏଫ)ରେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଟୁସ ବନାମ ଏନସିବି ମାମଲାର ରାୟ ପାଳନ କରାଯିବ । ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଶିଶୁ ସହିତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜେଲ୍ ବା ହୋଲ୍ଡିଂ/ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲା ସହିତ ରଖାଯିବ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆରଡି ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ଜଣେ ଶିଶୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ଏପରି ମାମଲାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଦାଲତ ଫଇସଲା କରିବେ।
ସେହିପରି ଯଦି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଦାଲତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନସନ/ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପାରିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଡେଲ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର/ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ ମାନୁଆଲ, ୨୦୧୯ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ।
ଏପରି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସଓପି (SOP) ଆଣି ପାରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପଠାଯିବ । ଏଥି ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ, ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବୁ ସାହିକ ଓରଫ ସଇଦ ଓରଫ ଆବୁ ସଇଦ ହୱଲଦାରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀ ଆବୁ ସଇଦ ହୱଲଦାର ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ନାଗିରକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯୯୧ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ମାସ ରହିଥିଲେ । ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସ୍କାରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକ ୨୦୦୧ରେ ଆସ୍କାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 4ଟି ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଥିଲେ । ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ବାଂଲାଦେକୁଶ ମଧ୍ୟ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ । ୨୦୨୫, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଦଫା ୪୬୫, ୪୬୭, ୪୭୪, ୪୭୧, ପାସପୋର୍ଟ ଆଇନର ଧାରା ୧୨, ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ-୬, ଫରେନର୍ସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୧୪, ୧୪(ଏ), ୧୪(ବି), ୧୪(ସି)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଆସ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
