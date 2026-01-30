ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ତଲବ ।
Published : January 30, 2026 at 3:04 PM IST
Orissa High court କଟକ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ । ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେନେଇ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦଖଲ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ମାମଲା ?
ମାମଲା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ନା ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନା ଜମି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍:
ତେଵେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଗତ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମହଲତ । ମାତ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଯାବତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ କୋର୍ଟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି:
ଏନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ । ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏନେଇ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ । ଆସନ୍ତା 20 ଫେବୃଆରୀରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି । ଏଥିରେ 1500ରୁ 2000 ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ରହିଛି । 1987 ମସିହାରୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।
