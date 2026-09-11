ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ
ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଖାରଜ । ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଯଥା ମାମଲା ଦାୟର ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 11, 2026 at 7:33 AM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟରର ଆଧାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅଯଥା ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୌଳକ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ତଥା ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେ ବାସ୍ତବ ଦାବି ଉଠାଇବେ ଓ ଏପରି ଅଯଥା ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବି ରହିବା କୌଣସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କେ.ଏମ.ଶର୍ମା ବନାମ ଶ୍ରୀ ଦେବୀଲାଲ ମାମଲାର ରାୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଶେଖର ଏସ ଆୟର ମାମଲା ରାୟ ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ନଜିର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ଏପରି ଅବାଞ୍ଛିତ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନ ଥାଇ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ 'ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ' ପଦବୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ (ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରସ୍)ଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୬୩ ଓ ୧୬୪ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଆବେଦନ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ସମ୍ବିଧାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଉ ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପଦବୀ ‘ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ’ କୌଣସି ପୃଥକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଡୁଆରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବାବୁ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା; ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ