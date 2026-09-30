ETV Bharat / state

ହାଇକୋର୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା; ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ଲିଖିତ ଜବାବରେ ସଂ‌ଶୋଧନ କରି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ କେ.ଅନୀଲ କୁମାର ଦାୟର କରିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Orissa High Court
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 7:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ଲିଖିତ ଜବାବରେ ସଂ‌ଶୋଧନ କରି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ କେ.ଅନୀଲ କୁମାର ଦାୟର କରିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।

ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କେ.ଅନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାବେ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଫଳାଫଳକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ବେଆଇନ ଥିଲା ଓ ଫର୍ମ-୨୬ରେ ବିଧାୟକ ଅଳକାପୁର ମୌଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲଟରେ ଥିବା ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।


ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ କେ.ଅନୀଲ କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଲିଖିତ ଜବାବରେ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଭୂସଂପତ୍ତି ତଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଓ ବିନିଯୋଗ ସଂପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅତିରିକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜବାବରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ଜବାବରେ ନୂତନ ଆଧାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ମୂଳ ନିର୍ବାଚନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୭କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ‌ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଧାୟକ କେ.ଅନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦନ୍ନୋତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...LLB ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାମଲା: ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନମିଳିଲେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

BERHAMPUR MLA K ANIL KUMAR
ORISSA HIGH COURT
ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା
ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ
HIGH COURT DISMISSED INTERIM PLEA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.