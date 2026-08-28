ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟିରେ ADM ବଦଳରେ ତହସିଲଦାର: କ୍ଷୁବ୍ଧ ହାଇକୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପାର୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇ ବିଚାରପତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 28, 2026 at 10:16 AM IST
କଟକ: ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହାଇକୋର୍ଟ । କଟକ ସହର ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ଶିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ 10.30 ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସହର ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇ ବିଚାରପତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜେରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ?
କଟକ ସହର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିସିପି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଡିଏମ କେଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଏବଂ ସିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ କମିଟିରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ କମିଟିରେ ଏଡିଏମ୍ ନରହି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଖପ୍ପା ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) କଟକ ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଦିନ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇ ବିଚାରପତି:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଟକ ସହରର ସର୍ବବୃହତ ପାର୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି । ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭି ନରସିଂହ ଓ ଜଷ୍ଟିସ କେ.ଆର ମହାପାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପାର୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶେଷକରି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଗିଂ ଟ୍ରାକ, ଅଲୋକୀକରଣ, ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ