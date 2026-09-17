ବିଚାରବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃସେବାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା
ଆବେଦନକାରୀ ୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 17, 2026 at 8:36 PM IST
କଟକ: ମହିଳା ବିଚାରବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ । ଅଟିଜିମ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ବିଚାରବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃସେବାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଇସ୍ତଫା ସ୍ବୀକୃତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଇସ୍ତଫା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ଅସହାୟତା ଓ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ପୁଅ ୨୦୧୬ରୁ ଅଟିଜିମ୍ ଓ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଥେରାପି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳର ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।
ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟିଜିମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାରରେ ସେ ଏକାକୀ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ ୨୦୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆବେଦନକାରୀ ୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ମାତ୍ର, ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରିନଥିଲା । ୨୦୨୩ ଜାନୁଆରି ୨ରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ଯେହେତୁ ନିୟମାନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନନେଇ ଇସ୍ତଫା ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବାରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ