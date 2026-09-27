LLB ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାମଲା: ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନମିଳିଲେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏନଏଲୟୁଓ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
Published : September 27, 2026 at 11:52 AM IST
କଟକ: ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ୩ ବର୍ଷିୟା ଏଲଏଲ.ବି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏନଏଲୟୁଓରେ ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଲଏଲ.ବି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନାମଲେଖାଇ ସାରିଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ସିଟ୍ ଖାଲି ହୁଏ ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।
ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ନମିଳିଲେ, 1 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ:
ଏହି ଅବଧି ଭିତରେ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ନ ମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏନଏଲୟୁଓ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ବି.ପି.ରାଉତରାୟ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଡୋମିସାଇଲ ରିଜର୍ଭେସନ ବର୍ଗରେ ଏନଲୟୁଓରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ରାଙ୍କ ୬୧ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଡୋମିସାଇଲ ରିଜର୍ଭେସନ ରାଙ୍କ ୬ ରହିଥିଲା ।
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା । କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ ବା ସମତୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂଳରୁ ରହିଛି ।
ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷିଆ ଏଲଏଲ.ବି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସଫଳ ହେବା ପରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଫି’ ମଧ୍ୟ କାଉନସେଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ସେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ।