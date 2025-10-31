ETV Bharat / state

୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲା: ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ଚକ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଖାରଜ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

ରାଜା ଚକ୍ର ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡ୍‌ରେ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Orissa High Court
Orissa High Court (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 10:56 PM IST

1 Min Read
କଟକ: ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଓରଫ ରାଜା ଚକ୍ର ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

୨୦୧୭-୧୮ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସାଇଟିର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୪୦-୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୂଳତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ସୋସାଇଟିକୁ ଲୁହାପଥରର ବେଆଇନ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ-ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ୧୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷିତ ଆୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ପାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ ଚକ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ୧୨.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୈଧ କାରବାର ବିନା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୯.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେହିପରି, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ଏବଂ 'ପରିଧି ବିକାଶ' ପାଇଁ 51ଟି ସ୍ୱ-ଚେକ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କେବେ ଘଟିନଥିଲା।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶତପଥୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ "ଜାମିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଜଡ଼ିତ," କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 'ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି' ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ।

'ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ପରିମାଣ' ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋର୍ଟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚକ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

RAJA CHAKRA
ORISSA HIGH COURT
FINANCIAL FRAUD
ODISHA
RAJA CHAKRA

