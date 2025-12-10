ETV Bharat / state

ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସରକାର ଓ ସଂଘକୁ ନୋଟିସ

ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ।

High Court expresses concern over students Education disruption amid Teachers protest at Lower PMG Bhubaneswar
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 10:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court On Teacher Agitation କଟକ: ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏଜିରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପାଠପଢା କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶା ଓଏସ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଗ:

ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହାଇ କୋର୍ଟ । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମମାଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶା ଓଏସ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା, ଉନ୍ନତ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ । ତିନି ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।


ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ:

ଓଡିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୂଲ ୧୯୫୯ର, ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ନିୟମକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଧର୍ମଘଟ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଓଏସ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘର ୧୫ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଘଟଣାକୁ ଆବଦେନକାରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ; ହାଇକୋର୍ଟ


ଆସନ୍ତା ସପ୍ରାହରେ ଶୁଣାଣି:
ଗତକାଲି(ଡିସେମ୍ବର 9) ମାମଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ
ODISHA EDUCATION NEWS
ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ORISSA HIGH COURT
HIGH COURT ON TEACHER AGITATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.