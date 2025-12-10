ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସରକାର ଓ ସଂଘକୁ ନୋଟିସ
ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ।
Published : December 10, 2025 at 10:53 AM IST
High Court On Teacher Agitation କଟକ: ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏଜିରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପାଠପଢା କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶା ଓଏସ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ:
ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହାଇ କୋର୍ଟ । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମମାଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶା ଓଏସ ସଂଘ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା, ଉନ୍ନତ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ । ତିନି ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ:
ଓଡିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୂଲ ୧୯୫୯ର, ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ନିୟମକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଧର୍ମଘଟ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଓଏସ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅମଲା ସଂଘର ୧୫ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଘଟଣାକୁ ଆବଦେନକାରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତା ସପ୍ରାହରେ ଶୁଣାଣି:
ଗତକାଲି(ଡିସେମ୍ବର 9) ମାମଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ