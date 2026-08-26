ETV Bharat / state

ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମମଲା, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Orissa HC
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Orissa HC କଟକ: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

୨୦୨୨ରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଟିକିଆ ଠାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା ଓ ୬ ବର୍ଷର ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଅସାମୀ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ ଓରଫ ବାଙ୍କୁକୁ ଫାଶୀ ବଦଳରେ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ସପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ ପ୍ରସଂଗରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସାମୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅତିରୁ ଅତି ବିରଳ ବର୍ଗର ମାମଲାରେ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରି ଆଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପିଠ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କରାଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍‌ ଅଦାଲତ ସଞ୍ଜିତକୁ ଆଇପିସିର ଦଫା ୩୦୨, ୩୦୭, ୩୨୬ ଓ ୩୨୪ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦଫା ୩୨୬ ଓ ୩୨୪ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଫା ୩୦୨ ଓ ୩୦୭ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ଅଦାଲତ ୨୦୨୪, ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କରାଦଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ଓ ୪ ବର୍ଷର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତ ପିଲାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଡିଏଲଏସଏ) ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା । ଦୁଇ ପିଲା ଏବେ ଜେଜେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜେଜେ ମାଆ ମନା କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଲଏସଏ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଓ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୮ ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଭାବେ ରଖାଯିବ ।

ଏଥି ସହିତ ଜୀବନର କୌଣସି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଦୁଇ ପିଲା ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏଲଏସଏ ପାରା ଲିଗାଲ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେମୀ (PLV) ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବେ । ପ୍ରତି ୬ ମାସରେ PLV ଡିଏଲଏସଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସଂପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ସଂପର୍କିତ ମାମଲା ଓ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସାମୀ ଦାୟର କରିଥିବା ଅପିଲର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୨୦୨୨, ଜୁନ ୯ରେ ପତ୍ନୀ ସରସ୍ବତୀ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ବାମୀ ସଞ୍ଜିତ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୪୯ ଥର‌ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ୬ ବର୍ଷିୟା ଝିଅର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସଞ୍ଜିତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଖଟ ଉପରେ ତିନି ଦିନର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ସଞ୍ଜିତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ହୋଇପାରନ୍ତି ଗିରଫ

ଲଦାଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଘୋଷଣା; ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନା ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ORISSA HC COMMUTES DEATH SENTENCE
GHATIKIA MURDER CASE
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ଘାଟିକିଆ ହତ୍ୟା
ORISSA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.