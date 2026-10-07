ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୌଦ୍ବାର ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 7, 2026 at 6:37 PM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ବାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ର ନିଲମ୍ବିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜାମିନ ଲୋଡ଼ି ରାଉଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଆବେଦନ ଦାଏର କରିଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ରାଉଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୌଦ୍ବାର ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ବାର ଜେଏମଏଫସି ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ରାଉଳ ଦୌରା ଅଦାଲତରେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଓ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଅପରାଧୀକ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୫, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ‘ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଟ ବୁକ୍’ରେ ଜେଲରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ଜେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭଳି ସଂଗୀନ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ନିଜେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି, ଜାଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜେଲରଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏକାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଭଳି ଚଞ୍ଚକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପଛର ଅସଲ ସତ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ।
ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର୍ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଓକିଲ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ