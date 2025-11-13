ETV Bharat / state

ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ସାନି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା

ଆସିିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ଏଏସଓ) ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କିର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ।

OAS exam cancelled by Orissa High Court
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାତିଲ କଲେ ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2025 at 12:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

OAS EXAM CANCELLED କଟକ: ବାତିଲ୍ ହେଲା Assistance Section Officer (ଏଏସଓ) ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏଏସଓ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏଏସଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ:

ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସଓ (ଆସିିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର) ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ସାନି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ହଜାର 113 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

OAS exam cancelled by Orissa High Court
ବାତିଲ୍ ହେଲା ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା, ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଦିନ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:

ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 7ରେ 3ଟି ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ 9ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ସକାଳ 12ରୁ 1 ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ଏବଂ ରିଜୋନିଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଉକ୍ତ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ 2ଟାରୁ ସାଢେ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସିଟିଂ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ପେଶାଲ OTET-2025 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ରାତି ଅଧିଆ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ RI ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ORISSA HIGH COURT
ASSISTANT SECTION OFFICER EXAM
OAS WRITTEN EXAM DATE
ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା
OAS EXAM CANCELLED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.