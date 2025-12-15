ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ; ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି
ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସିମ୍ପୋଜିୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ, ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପହଁଚାଇବା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ କି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶର ଜୁଡିସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଂଟଲିଜେନସି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଚାରଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଵୋଝ ଭଳି ନହେଵା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ।
ସିମ୍ପୋଜିୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ । ଅଦାଲତରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଵଢିଵାରୁ କେଶ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି।ତେଣୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇଵାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ରହୁଛି । କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ଆସିଲେ, ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଗଲେ ରିଟ ପିଟିସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଵ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ଟଣ୍ଡନ କହିଥିଲେ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇଵାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ସହିତ ବିଚାର ପ୍ରକିୟା ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଵିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଵଢିଵା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଟଣ୍ଡନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
"ନିୟମିତ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ମାମଲା ଦାୟର ହେବାର ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସମାନ ମାମଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ମାମଲାର ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଂଟଲିଜେନସି ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ କେସ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସୁବିଧାରେ ହେବା ସହିତ ପଡି ରହୁଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇ ପାରନ୍ତା," ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଥିଲେ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସିମ୍ପୋଜିୟମରେ ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ବିବେଦୀ।ସିମ୍ପୋଜିୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତି ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଓକିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଆସୁଥିବା ୪୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
