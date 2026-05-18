ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତି, ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା
ନିଜ ବାସଭଵନରୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ କୋର୍ଟ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟର 3 ବିଚାରପତି । ସମାଜକୁ ଦେଲେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା । ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଭିଏଁ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 18, 2026 at 3:55 PM IST
କଟକ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସାଇକେଲରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସି ସମାଜକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତି । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 3 ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଭି. ନରସିଂହ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାଇକେଲରେ ଆସି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।
ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ବିଚାରପତି:
ଆଜି(ସୋମବାର) ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଭି. ନରସିଂହ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ସାଇକେଲରେ ବାହାରି ଜୁଡିସିଆଲ ଆକାଡେମୀ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ସାଇକେଲରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସମାଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ପରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ସ୍ବାଗତ କଲେ ସଭିଏଁ:
ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ (ପିଏସଓ) ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୋଲିସ ଏସକୋର୍ଟ ଭ୍ୟାନ ନଥିଲା ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଇନଜୀବୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ।
ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର:
“ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଉଭା ହେଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କରାଇବା ସହ ଏକ ଦୃଢ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ,” ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବା ସହ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତେ ଉପଦେଶ ମାନିଲେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ:
ସେହିପରି ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏପରି ଉପଦେଶ ମାନିଲେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେଵେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ