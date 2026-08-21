ଜିଲ୍ଲା ଜଜ କ୍ୟାଡର ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭିନ୍ନ କାଳି ଓ ଓଭରରାଇଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 21, 2026 at 10:17 AM IST
କଟକ: ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଉତ୍ତରଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବାର୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦାୟର ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ଖୋଲିଲା ଗୁମର
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତରଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସଂପୃକ୍ତ ପେପରରେ ୪୨ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪୫ ନମ୍ବର ପାଇବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଶିବ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଝୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ୨୦୨୩, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କ୍ୟାଡରର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବାର୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦବି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଝୀ ଆବେଦନ କରି ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀ ୮ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀ ପେପର-୧ ରେ ୬୫, ପେପର-୨ରେ ୫୨ ଏବଂ ପେପର-୩ (ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ୍)ରେ ୪୨ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ନିୟମାନୁସାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ୪୫% ଓ ସବୁ ପେପର ମିଶି ସର୍ବମୋଟ ୫୦% ନମ୍ବର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପେପର-୩ରେ ୪୨ ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯାଇନଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆବେଦନକାରୀ ସଂପୃକ୍ତ ପେପରରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଖାତାର କପି ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପେପର-୩ (ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ) ପରୀକ୍ଷାରେ ୪୫ ନମ୍ବର ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଟାବୁଲେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ଭୁଲ ଗଣନା କରି ତାହାକୁ ୪୨ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ମାମଲାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇକୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ଖାତାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପେପର-୩ ଖାତାରେ ଭିନ୍ନ କାଳି ଓ ଓଭରରାଇଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ପେପରରେ ୪୨ ନୁହେଁ ୪୫ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାୱାରବୋଟ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଗାଅ, ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତ; ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ