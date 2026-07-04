+2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନମ୍ବରଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 4, 2026 at 3:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବ ମାର୍କଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ନମ୍ବର ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନମ୍ବରଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଓ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ CHSE ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା ।
ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୪,୫୨୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୭୪୧ ଜଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ୨,୭୮୪ ଜଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ମୋଟ ୬୬ଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।" ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । କଳାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ ହାର ୭୭.୯୭% ରହିଥିଲା । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ ହାର ୮୯.୪୫% ଥିଲା । କଳାରେ ମୋଟ ପାସହାର ୮୪.୫୦% ରହିଥିଲା । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସହାର ୮୬.୬୭% ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସହାର ରହିଛି ୯୦.୪୩% । ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପାସହାର ୮୮.୦୭% । ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସହାର ୮୭.୪୧% ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସହାର ୯୦.୨୪% ରହିଛି । ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ ପାସହାର ରହିଛି ୮୮.୮୦% ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମେ ୨୬ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ, ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ପାଠପଢ଼ା
ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବନିଗଲେ ଜ୍ଞାନ; ମାଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ରଖିଲେ 93%
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର