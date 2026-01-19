ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ହିମାଚଳ ଚାରାରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଜ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମ ଫଳ ଆସୁଛି ।
Published : January 19, 2026 at 5:16 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Organic Strawberry Farming ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଲାଲ ମାଟିରେ ଫଳିଛି ଲାଲ ଟହଟହ ଫଳ । ଅଧ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର ଚାରା ଲାଗିଛି । ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଝୁଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ । ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମ ଫଳ ଆସୁଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ହଜ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଳ ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ:
ପୂର୍ବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରୁନଥିଲେ । ବେଗୁନିଆ ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସୁଶାନ୍ତ । ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ୱିଣ୍ଟର ଡନ (winter dawn) ପ୍ରଜାତିର ୧୧ ହଜାର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ଗଛ ଆଣି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୋଲାର ଡ୍ରିପ ବୋରଓ୍ବେଲର ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ବ୍ଯବସ୍ଥା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, "ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚାଷ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି । ବିଭାଗ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା, ସହାୟତା ଏବଂ ଡ୍ରିପ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରୁଛି । ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛି ।"
ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ:
ନିଜର ଅଧ ଏକର ଜମିରେ ସୁଶାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ୪୫ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ୫ରୁ ୧୦ କେଜି ତାଜା ତାଜା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୋଳୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କିଲୋ ପିଛା ୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସୁଶାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ-ରଣପୁର ରାସ୍ତା କଡରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଫାର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ କ୍ଷେତରୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ।
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛି । ପ୍ରତି ଗଛରେ 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମ ଫଳ ଆସୁଛି । ଏଥିରୁ ମୁଁ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ।"
ଗ୍ରାହକ ମାଣିକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଚାଷୀ ନିଜେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ବାହାରୁ କିଣି ଖାଉଥିଲୁ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ତାଜା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କିଣିକି ନେଉଛୁ । ଏହାର ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ।"
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲାଲ ମାଟିରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଫଳ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଚାଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ ବୁଲି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ସୁଶାନ୍ତ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଛୋଟରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚାଷ ହୋଇଛି । କିପରି ଏହି ଚାଷ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ପାଖରୁ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ବେଗୁନିଆ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରିଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ୱିଣ୍ଟର ଡନ (winter dawn) ପ୍ରଜାତିର । ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଏବଂ ଲାଭ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।"
ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ କନ୍ଦମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ନିଜ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ।
