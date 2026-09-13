ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ
ଗଠିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଛଅ ମାସ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କମିଟିର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 13, 2026 at 10:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 5ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନଙ୍କୁ Wild Life (Protection) Act, 1972 ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ରଖିବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୬ ମାସ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।
କମିଟିରେ ୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ:-
ମୈସୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଚାମରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜୁଲୋଜିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣାଟକ PCCFଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ
ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡେରାଡୁନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଦସ୍ୟ
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ, OUAT, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋ-ଅର୍ଡିନେଟର ସଦସ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସର ସଦସ୍ୟ
ନନ୍ଦନକାନନ ବାୟୋଲଜିକାଲ ପାର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଏହି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଗଠନର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କିପରି ଅଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ-
ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
୧୧ ତାରିଖରେ ୪.୭୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ରହିଥିଲା । ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୯୭.୨° ଫାରେନହାଇଟ୍ ଥିଲା । ଯାହା ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
୧୧ ତାରିଖ ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ୩.୪୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଓଜନ । ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୯୯.୫°F । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ।
ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
୧୧ ତାରିଖରେ ୨.୮୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ । ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୯୯.୩°ଫାନହାଇଟ୍ । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ।
ଚତୁର୍ଥ ମାଇ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
୧୧ ତାରିଖରେ ୪.୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ । ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦୧°F । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ।
ପଞ୍ଚମ ମାଇ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:-
୧୧ ତାରିଖରେ ୨.୦୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ । ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୯୮.୨F । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ।
ଏପଟେ ଓରାଙ୍ଗଓଟାନ ଜଙ୍ଗଲ ତସ୍କରୀ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଏନଟିସିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଓ ଡବ୍ଳୁସିସିବିର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପ ନାୟକ ପତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, କିପରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଗୁଡିକ ଜଙ୍ଗଲରୁ କି କ୍ୟାପ୍ଟଭିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ଡବ୍ଳୁସିସିବିର କାମ ହେଉଛି ସିବିଆଇ, ଡିଆରଆଇ, ବନବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଗାଯୋଗର ରହିବା । ଏବେ କୋଲକାତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଡବ୍ଳୁସିସିବି ସହିତ ଏସଟିଏଫର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କାରବାର ଉପରେ ବ୍ୟାନ ଲାଗିଛି । କଣ ପାଇଁ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର । ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଶିକାରୀ ଆଣିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତସ୍କରୀର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ହବ୍ । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ସ୍ଥଳ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଜଳପଥରେ ଆସିଲା, ତାହା ହେଲେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ ନାୟକ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ BJD ବିଧାୟକ, ଜବାବ ରଖିଲା BJP
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର