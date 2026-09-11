ନନ୍ଦନକାନନରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ PCCF
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 11, 2026 at 1:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା । କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କିପରି ଆସିଲେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୁନି କୁନି ଅତିଥି କିପରି ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସରକାର । ମା’ଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅବସାଦରେ ରହିଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପ୍ରାଥମିକତା:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ‘ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା । ସେମାନେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।’
ମୂଳ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ କି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ?
ତେବେ ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଆସିଲେ ତାହାର ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳଦେଶକୁ ପଠାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଠାରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ହିଁ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ? ତାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି ।
କଦଳୀ-ସେଓ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି:
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ କଦଳୀ, ସେଓ, କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଛି । ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଖେଳିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ସେମାନେ ଖୁସି ଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆଗକୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅବୈଧ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନି:
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବୈଧ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ବେଆଇନ ପରିବହନରେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବହନରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର