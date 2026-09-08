ବାଲେଶ୍ବରରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଟିମ୍
ଉଦୟପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଠାବ । ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ । ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ ଝାଙ୍କ ସୂଚନା ।
Published : September 8, 2026 at 11:03 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ବନବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ରଣକୋଠା ବଡ଼ପାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ଆଜି ଉଦୟପୁର ବନ ବିଭାଗ 5ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରୁ ଗଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ।
କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ?
ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ପାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଉଦୟପୁର ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ । ପରେ 5ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ? ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ PCCF ?
ତେବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଠାବ ହେବା ଘଟଣାରେ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଦେଶରେ ଦୁଇରୁ 3ଟି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ଓଡିଶାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ବନ ବିଭାଗର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶାଖା ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ବି ଅବଗତ କରିଛୁ । ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ ଭୋଗରାଇ ଗଲାଣି । ଟିମରେ ଭେଟେନାରୀ, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି । ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ବାରେନଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବ ।’
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼:
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ।
କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ?
ତେବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଦେଖିବାକୁ ମାଙ୍କଡ ପରି । ଏହି ପଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷ’ (Man Of The jungle) ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ
ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘର ହରିଣ ଶିକାର ! ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହରିଣକୁ ମାରିଲା ବାଘ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର