ETV Bharat / state

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍; ଦୀଘାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପଡିଲା ତାଲା, 3ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା STF !

କେବଳ ଉଡ଼ା ଖବରରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବନି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ଡିଜିପି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

orangutan-trafficking
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାର ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଦେଶୀ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଟିମ୍ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାସ୍ଥିତ ‘ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ’ ହୋଟେଲରେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରାଚାଲାଣର ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଜିଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ମାଇତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ STF ଉକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ହୋଟେଲରୁ ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପରେ ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍ (ETV Bharat Odisha)



ଗତ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୫ଟି ଯାକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ କିପରି ଆସିଲେ, ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି STF ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ।

ଏହାରି ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ STF ହାତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ‘ଥାର୍’ ଗାଡ଼ି ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଦୀଘା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ STF କୋଲକାତା, କୋଲାଘାଟ ଏବଂ ହାୱଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇ ଦୀଘାସ୍ଥିତ ‘ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ’ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ହୋଟେଲରୁ ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପରେ ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ମାଇତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । କୋଲକାତା-ହାୱଡ଼ାର ଅନ୍ଦାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ବାପ-ପୁଅ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବାପ-ପୁଅ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ STF ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟର ଚେର କେତେଦୂର ଲମ୍ବିଛି, ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୩୨ଟି ହୋଟେଲରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ସହ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।


ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୀଘାର ଏକ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ପାଖ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର । ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପରେ ଗେଟ୍‌ରେ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି। ଉଠି ଆସିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରି ଦେଖିନେଲେ କ'ଣ କଥା, କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟାପାର, ଆମେ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ଚାହିଁଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଦେଲି । ଆମ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିନେଲେ, ସେଠାରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ । ଏତିକି ତ ଦେଖିଲି ।


ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନଥିଲା। ପୋଲିସ ଏଠାରେ ତାଲା ମାରି ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ୩ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେହି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲଟା ବି ଚାଲୁ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ଭଳି ହେବ । କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କି ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି ।"


ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଏବଂ ଏସଟିଫ୍ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ,"କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବନବିଭାଗ ପାଇଲେ । ତା'ପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟୁରୋ ପରେ କେସ୍‌ଟି ଏସଟିଏଫ୍ (STF) ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଭାରତର ଜୀବ ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ଆସେ । ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ବହୁତ ଜଟିଳ । ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗିବ । କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ବି ଏସଟିଏଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍‌ର ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି । ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ବୟାନ ନିଆଯିବ । ତା'ପରେ ଯାଇ କିଛି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରିବ । ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ । କେବଳ ଉଡ଼ା ଖବର ଉପରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତଦନ୍ତରେ ସମୟ ଲାଗିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ BJD ବିଧାୟକ, ଜବାବ ରଖିଲା BJP

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ; ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଚେର ପାଇବକି STF ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

BICHITRAPUR FOREST IN BHOGRAI
SPECIAL TASK FORCE
WILDLIFE TRAFFICKING
RANGUTAN RESCUE BALESHWAR
ORANGUTAN TRAFFICKING CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.