ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା STF
ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଅନୁଭବ ଓ ସୂଚନା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 15, 2026 at 7:50 PM IST
Orangutan Odisha STF, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ।
ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏସଟିଏଫ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେପରିକି ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଅନୁଭବ ଓ ସୂଚନା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
୨୦୨୨ରେ ଆସାମର କାଚାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୩ରେ ମିଜୋରାମ ଆଇଜଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହଁ କରି ଏସଟିଏଫ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରର ଶିଶୁପ୍ରାଣୀ ସେବାଯତ୍ନ ସଙ୍ଗରୋଧ କକ୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ ଶିଶୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ବାଭାବିକ ଥିବା ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତିନିଟି ଅଣ୍ଡିରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରାର ଶରୀରର ଓଜନ ୪ କେଜି ୯୯୦ ଗ୍ରାମ ଥିବା ବେଳେ ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ନିଆଯାଇ ଥିବା ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ୯୮.୩ ଡିଗ୍ରି ଫାରେନ୍ହେଟ୍, ଦ୍ବିତୀୟ ଅଣ୍ଡିରାର ଶରୀର ଓଜନ ୩ କେଜି ୪୭୦ ଗ୍ରାମ ଓ ତାପମାତ୍ରା ୯୯ ଡିଗ୍ରି, ତୃତୀୟର ଓଜନ ୨ କେଜି ୮୫୦ ଗ୍ରାମ ଓ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ୯୮.୨ ଡିଗ୍ରି ରହିଛି । ସେହିଭଳି ୨ଟି ମାଈଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ୪ କେଜି ୧୩ ଗ୍ରାମ ଓ ତାପମାତ୍ରା ୯୮.୮ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ମାଈର ଓଜନ ୨ କେଜି ୮ ଗ୍ରାମ ଓ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ୯୮.୪ ଡିଗ୍ରି ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ୫ ଶିଶୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର