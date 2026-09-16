ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ କଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନାଳନପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା
ସମସ୍ତ ଜୈବ-ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ସେମାନେ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 16, 2026 at 5:42 PM IST
Expert Committee Orangutans, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ପରିଦର୍ଶନ । କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସି ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ।
PCCF ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମହୀଶୂର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶଶିଧର, ଡାକ୍ତର ମଦନ କୋମପାଲ ଏବଂ OUAT-CWH ର ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ SVO ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ରହୁଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଜୈବ-ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ସେମାନେ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖାପାଖି ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ । କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୁଆଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଯିବ । ଏବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଗୁଡ଼ିକର DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡା. ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି। ଉତାପ ସବୁ ଦିନ ମପାଯାଉଛି । ସେମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେହିଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ନାଳନପାଳନ ହିଁ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକତା । DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ବାହାର ଉତାପ କମିଯିବା ଏବଂ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଆସି କିଛି ସମୟ ରହିପରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହୀଶୂର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମଦନ କୋମପାଲ କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସଚେତନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ-ରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମିଶାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଆଜି କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମହୀଶୂର ତୁଳନାରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପରିବେଶ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରଖିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବିଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମଦନ କୋମପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ କିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମଦନ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । ଏଥିପାଇଁ ନମୁନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ DNA ମ୍ୟାପିଂ ଆବଶ୍ୟକ । DNA ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ବା ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି; ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର