OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୪ର୍ଥ ରାଙ୍କରେ କେସିଙ୍ଗାର ସୁନା ଝିଅ କନକ, 'କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସମଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଥାଏ'

ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୪ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ସହରର ଝିଅ କନକ ଜୈନ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

କେସିଙ୍ଗାର ସୁନା ଝିଅ କନକ
Published : May 27, 2026 at 9:00 AM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୪ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ସହରର ଝିଅ କନକ ଜୈନ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । OCS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କେସିଙ୍ଗା ସମେତ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରବାନିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି ।

ବାପା ସନ୍ତୋଷ ଜୈନ ଓ ମାଆ ନମିତା ଜୈନଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କନକ । କନକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ସହରବାସୀ ଓ ପରିବାର । କନକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେସିଙ୍ଗା ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଥିଲା । ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ କେସିଙ୍ଗାରେ ଉତ୍ସବର ମହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି ।

କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସମଧାନର ବାଟ:

କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଥିବା କନକ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, "OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୪ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ପାଇଛି । ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଏ ସଫଳତା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ମାଆ-ବାପା ଓ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଜନସେବାରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବି । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ୁଥିଲି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସମଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଥାଏ ।"

OCS-2024 ଫଳାଫଳ:

ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ OCS-2024 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ 78 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 200 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC)ର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, 50 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST), 45 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC), 35 ଜଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (SEBC) ଏବଂ 70 ଜଣ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ (General) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ବୁବୁନ୍ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋଭନା ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଜିତାମିତ୍ର ସାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । କେସିଙ୍ଗାର କନକ ଜୈନ (4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ), ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ (5ର୍ଥ ସ୍ଥାନ), ଅମନ ଗୋଏଲ (6ର୍ଥ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ଶତପଥୀ (7ତମ ସ୍ଥାନ) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

