ଶିକ୍ଷକରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ; OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୪ତମ ରାଙ୍କରେ ନରସିଂହ, କେମିତି ଥିଲା ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ?
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୪ତମ ରାଙ୍କରେ ରହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟି.ନରସିଂହ ପାତ୍ର (୨୮) । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ଯ
Published : May 28, 2026 at 1:58 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାପା ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ । ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା । ତଥାପି, ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା । ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା-ମାଆ କରୁଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଅ । ଭଲ ପାଠ ପଢି ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ମନରେ ରହିଥିବା ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ ।
ଏହା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି । ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୪ତମ ରାଙ୍କରେ ରହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ ନିବାସୀ ମାଆ ଟି.ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ର ଓ ବାପା ଟି. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ମଝିଆଁ ପୁଅ ଟି.ନରସିଂହ ପାତ୍ର (୨୮) ।
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନ:
ନରସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ୩ ଥର OCS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ୪ର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା । ତେବେ ଗତବର୍ଷ OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ନରସିଂହ ୮୭ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଥିଲେ ନରସିଂହ । କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣିଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚଳିତବର୍ଷ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଟି.ନରସିଂହ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ।"
ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ:
ନରସିଂହଙ୍କ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବକୃତା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିନାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସାରି B.Ed କଲେଜରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚମା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ନରସିଂହ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ, କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶିକ୍ଷକତା ସହ ଦୈନିକ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ:
ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ୨ ଘଣ୍ଟା ଓ ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ୨ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି । OCS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଚିଂ ନେଇ ନଥିଲେ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବାରର ସହଯୋଗ:
ବାପା, ମାଆ, ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ନରସିଂହଙ୍କ ପରିବାର । ତାଙ୍କ ୨ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ । ବାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ବଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସେ ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଟି.ନରସିଂହ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋତେ ସାହାସ ହେଇଛନ୍ତି । ବାପା ଓ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ । ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର