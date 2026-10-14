ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ କଲେଜ୍ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା
ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜକୁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 14, 2026 at 9:00 PM IST
ODAPADA COLLEGE SINE DIE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ୍ କଲେଜ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା । ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଫଳରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ "ହ୍ଵାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର" ମିଟିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଭାଷଣ ବାଜି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶଙ୍କାରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କାହିଁକି ରହିଲା ଉତ୍ତେଜନାର ଆଶଙ୍କା ?
ଓପିଏସ କଲେଜର ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତଙ୍କ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ଟୁନା ରାଉତ ନାମକ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି "ହ୍ଵାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍" ମିଟିଂ ଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ନ ଆସି ସେ ନିଜେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ଫଳରେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଠ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଲେଜ ନିର୍ବଚନରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯାଇଥବା ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ