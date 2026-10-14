ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ କଲେଜ୍ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା

ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜକୁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

OPS College in Odapada, Dhenkanal, declared closed sine die
ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ କଲେଜ୍ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODAPADA COLLEGE SINE DIE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ୍ କଲେଜ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା । ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଫଳରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ କଲେଜ୍ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)



ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ "ହ୍ଵାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର" ମିଟିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଭାଷଣ ବାଜି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶଙ୍କାରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

କାହିଁକି ରହିଲା ଉତ୍ତେଜନାର ଆଶଙ୍କା ?

ଓପିଏସ କଲେଜର ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତଙ୍କ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

OPS College in Odapada, Dhenkanal, declared closed sine die
ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ କଲେଜ୍ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ମୁତାବକ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ଟୁନା ରାଉତ ନାମକ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି "ହ୍ଵାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍" ମିଟିଂ ଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ନ ଆସି ସେ ନିଜେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ଫଳରେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଠ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଲେଜ ନିର୍ବଚନରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯାଇଥବା ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁନା ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

OPS COLLEGE ODAPADA
ODAPADA COLLEGE SINE DIE
ଓଡ଼ାପଡ଼ା ଓପିଏସ୍ କଲେଜ ସାଇନ ଡାଏ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ଓପିଏସ୍ କଲେଜ
OPS COLLEGE SINE DIE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.