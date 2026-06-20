ETV Bharat / state

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ

ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ବିଫଳତାର ଉତ୍ସବ" ବୋଲି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

OPPOSITION TARGETS PM'S ODISHA VISIT: PROTEST OVER TWO YEARS OF DOUBLE-ENGINE GOVERNMENT'S FAILURE
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Opposition targets PMs Odisha visit, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ବିଫଳତାର ଉତ୍ସବ" ବୋଲି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ (ETV BHARAT ODISHA)



ଆଖିରେ କଳାପଟି, ହାତରେ କଳା ବେଲୁନ୍ ଓ "ଗୋ ବ୍ୟାକ୍" ସ୍ଲୋଗାନ୍... ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଗଠନ । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ (ETV BHARAT ODISHA)
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କେବଳ ସଭା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ।
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ସେପଟେ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଗଠନ । ଏମଏସପି, ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଜଳସେଚନ, ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନର କର୍ମୀ । ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସରକାର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ, ପିଏମ୍ ମୋଦି; ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ୪୭,୬୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ
OPPOSITION TARGETS PMS ODISHA VISIT
DOUBLE ENGINE GOVERNMENTS FAILURE
PROTEST OVER TWO YEARS OF FAILURE
OPPOSITION TARGETS PMS ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.