ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ବିଫଳତାର ଉତ୍ସବ" ବୋଲି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 20, 2026 at 10:02 PM IST
Opposition targets PMs Odisha visit, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ବିଫଳତାର ଉତ୍ସବ" ବୋଲି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ।
ଆଖିରେ କଳାପଟି, ହାତରେ କଳା ବେଲୁନ୍ ଓ "ଗୋ ବ୍ୟାକ୍" ସ୍ଲୋଗାନ୍... ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଗଠନ । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସରକାର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ, ପିଏମ୍ ମୋଦି; ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ୪୭,୬୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର