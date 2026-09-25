ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ: ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ 2890 ଉଦ୍ଧାର, ଘରକୁ ଫେରିଛି 448 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ
୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ୩.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 2:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ…ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟର ଭୋକ..। ଏହା ଭିତରେ ପେଷି ହେଉଥିବା ମଣିଷଟି ପାଇଁ 'ଦାଦନ' ଶବ୍ଦ ଏକ ମରିଚିକା । ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ ଏହା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ମଣିଷର ରାସ୍ତା କେବେ ସରେନି । ଥକି ଗଲେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ତ କେତେବେଳ ଶ୍ମଶାନକୁ । ଓଡିଶାର ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ, ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦଲିଲ । କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି ..ଆଜିଯାଏ ।
ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି..ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଢୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁମିଛକୁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି । ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ 448 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ତେବେ କଣ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ? କେତେଦିନ ଚାଲିଥିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷ ? ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରି "ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ... ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯାଏଁ"।
ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ
ବିଧାନସଭା ଚଳିତ ମୌସୁସୀ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ୨,୮୯୦ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଛନ୍ତି ୧,୫୧୫ ଜଣ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ । ସେ ପୁଣି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା । ଦାଦନର ମାନଚିତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ୫୦୩ ଉଦ୍ଧାର ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି,ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ୪୪୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କଣ କହେ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ହିସାବ ?
- ସମୟସସୀମା-ଅଢେଇ ବର୍ଷ
- ଉଦ୍ଧାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ -୨,୮୯୦
- ବଲାଙ୍ଗୀରୁ -୧,୫୧୫
- ନୂଆପଡ଼ାରୁ -୫୦୩
- ପ୍ରବାସରେ ମୃତ- ୪୪୮
- ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି-୪୨୮
୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାଦନପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି:
୨୦୨୪ରେ ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସହ ନିଜ ମାଟିରେ ରୋଜଗାର ଓ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର । ସେହିବର୍ଷ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ । ହେଲେ କଣ କଲା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ? ଏପଟେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬.୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନର ଚିତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଦାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ SOP, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ, ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦୦ ଦିନର କାମ ଏବଂ ‘ବିଭିଜି ରାମଜୀ’ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି, ତେବେ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ୨,୮୯୦ ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ? ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ୪୪୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ? ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ଜମିରେ ସାକାର ହେଉ:
ତେଣୁ ଆଜିର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ କେତେ ଦିନର କାମ, କେତେ ଆୟ ଏବଂ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି? କାରଣ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଫେରୁଥିବା ଖବର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବ, ତେବେ ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ଜମିରେ କେବେ ସାକାର ହେବ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:
ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହନ୍ତି, “ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାଦନମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ହୋଇଛି, ତାହା ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତ ଦୂରର କଥା, କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୪୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ? “
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ୩ ମାସ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ୬.୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି।
୨୦୨୪ରେ ନିଜ ମାଟିରେ ରୋଜଗାର, ଶିଳ୍ପ ଓ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରୋଜଗାର ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ,ଏହି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ? ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ? କେତେ ପରିବାରର ଦାଦନ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ?
ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ୨୦୨୫-୨୬ କହୁଛି, ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୪୪ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଆନୁମାନିକ ନିବେଶ ୫.୬୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩.୩୫ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତା’ମଧ୍ୟରୁ ୮୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ-କଂଗ୍ରେସ:
ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ; ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ପରିବାର ଅସହାୟ ହେଉଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦାଦନ ରୋକିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି ।
'ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନମୁକ୍ତ ହେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ସରକାର ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ଦିନର କାମ ଏବଂ ଅଧିକ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନମୁକ୍ତ ହେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ, “ଦାଦନକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରୋକିହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର, ଜୀବିକା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ମିଳିବା ହିଁ ମୂଳ ସମାଧାନ। ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଜଗାର ଋତୁରେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।”
ଉଦ୍ଧାର ନୁହେଁ, କାମ ଯୋଗାଇ ଦାଦନମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢାଯାଉ
ହାତରେ ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନ। ଆଖିରେ ଭଲ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଇଟାଭାଟି, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମ ବଜାର। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଯାତ୍ରା ଘରମୁହାଁ ନୁହେଁଁ । କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଏ, ଆଉ କାହା ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରେ ମୃତଦେହ ଫେରିବାକୁ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ୁଛି, ସେହି କାରଣକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ସମାଧାନ କରିବା। ତେଣୁ ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆସଲ ପରୀକ୍ଷା ୨,୮୯୦ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ ଯୋଗାଇ ସରକାର ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ EXPLAINER: ଖଣିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ; ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୪୦ ଲକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାଦନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! 3 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ