ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ; କେବେ ଲାଗୁ ହେବ 'ପେସା' ଆଇନ
ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର- ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଣି କେବେ ମିଳିବ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ପ୍ରତିଶତ ଜନଜାତି ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଜନଜାତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଜଳ ଅଧିକାରକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଅଧିକାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଜି ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ- ପେସା ଆଇନ (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act- PESA) ଆଣିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ। ବିଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୨ ପ୍ରଜାତିର ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।
ପେସା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପେସା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜେ ଭୁଲିଗଲେ।ପେସା ଆଇନକୁ ନେଇ ନା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରକୁ ଛଡାଇ ନିଆଯାଉଛି। ପଦ୍ମ ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ।
ପୂର୍ବ ସରକାରର ଆଦିବାସୀ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ଶୁନ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଆଜି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଥିଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଆମ ସରକାର ପେସା ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଆମ ସରକାର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ରୁପୁ ଭାତ୍ରା ।
କ'ଣ ଏହି PESA ଆଇନ?
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ଆଇନ, ୧୯୯୬, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ PESA ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଆଇନ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ IX (ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ)ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱ-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ PESA ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ?
- ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱ-ଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
- ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା।
- ଗ୍ରାମସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା।
- ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୋଷଣକୁ ରୋକିବା ।
ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚାହିଦା
ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚାହିଦା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଭୂମି ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବରଦାନ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଭୂମିରେ ମାଳମାଳ ମନ୍ଦିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱରୀକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।ଉତ୍କଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ମାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳାଶୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ସରକାର। ଯାହା best kept secrets of ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 30ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “୫ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେଣି ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ୨୦୨୦ରେ ୧୦ ହଜାର ୨୦୬ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୧ରେ ଆସିଥିଲେ ୨୨୬୯ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ୨୦୨୨ରେ ୨୨ ହଜାର ୧୭୨, ୨୦୨୩ରେ ୪୫ ହଜାର ୧୭୩, ୨୦୨୪ରେ ୫୩ ହଜାର ୩୯୨ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ୪ ହଜାର ୪୨୩ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୩ ହାଜର ୮୩୦ ଇଟାଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀରୁ ୩୭୨୨, ୟୁକେରୁ ୩୭୧୫, ପ୍ରାନ୍ସରୁ ୩୦୦୮ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭାନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଗୁମ୍ଫା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏବଂ ଇକୋ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ଓ ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ୨୩୮୭ କୋଟି, ଜଳକ୍ରୀଡା ପାଇଁ ୫୫୪ କୋଟି, ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ୮୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି ।
