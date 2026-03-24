ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ: ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି
SCB ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ । ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି । ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
Published : March 24, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : March 24, 2026 at 12:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଲିପାରୁନି ବିଧାନସଭା । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବହୁବିଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆସିଛି । ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତା କଥା କହୁଥିବା ବିଜେପି କାହିଁକି ଚୁପ ରହୁଛି ବୋଲି, ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ..., ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ । ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା ଚାଲିବ । SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇଲା କିଏ, ମୋହନ ସରକାର ହାୟ ହାୟ, SCBରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା କିଏ, ମୋହନ ସରକାର ଆଉ କିଏ ? ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି... ଆଦି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଗୃହ କମ୍ପିଛି । ଫଳସ୍ବରୁପ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଗୃହକୁ ଦିନ ସାଢ଼େ 11ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସାଢ଼େ 11ଟା ପରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନଥିଲା ।
ସେପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ହେଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ନାରାବାଜି କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଜିଦ୍ ଧରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିର ବିବରଣୀ ରଖୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ, ସାଇରନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅନ୍ତ୍ରରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡିର ମହିଳା ବିଧାୟକମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର