ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ, ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: ସୋମବାର ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ନା ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ? ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିଛି ମିନିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ମୁଲତବୀ । ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 20, 2026 at 4:35 PM IST
Deadlock Continues, ଭୁବନେଶ୍ବର : ସୋମବାର ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି । ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାର ବିଫଳତା ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା । ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ । ରାଜନୈତିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ବିଧାନସଭା କେବଳ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ଦିର । କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ନା ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ? ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରୁ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷାରେ । ହେଲେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିଛି ମିନିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ମୁଲତବୀ । ପ୍ରତିଦିନ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହୋଇପାରୁନି ଆଲୋଚନା ।
ତିନି ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଶୂନ । ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର । ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା । ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ । ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ । ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ । କିନ୍ତୁ ମାନିଲେନି ବିରୋଧୀ । ଶେଷରେ ଗୃହକୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ।
ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ । ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ବୋଲି ବନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆକଭାନ ବାତ୍ୟା ସହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟାର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉ । ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ନକରି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ।
ଏହି ଅଧିବେଶନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଟିଆ । ଏହା କେବଳ କିଛି ଗାଁର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ତ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥାଇ ବି କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି । କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଦଳ ।
କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱର ଆହୁରି ତୀବ୍ର । ମାଆ ମାଟି ଆଗ, ଦଳ ପଛ । କୋଟିଆ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ଏପରିକି ଗୃହ ଭିତରେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦପୁରରୁ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଗାଁ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ।
ଏପଟେ ଶାସକ ବିଜେପିର ଜବାବ, କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ତଥ୍ୟ ଓ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉ । ଗତ ୫୦ ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି, ତାହାର ହିସାବ ଦେଉ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି । ତେବେ କୋଟିଆକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିବାଦ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ।
ରାଜନୈତିକ ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେପରି ବଳି ନପଡ଼େ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର । ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ହିଁ ବାହାରିବ ସମାଧାନର ବାଟ । ଅଧିବେଶନ ବସିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ତାହାର ବିନିଯୋଗ ହେବା ଦରକାର, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାରେ । ଆସନ୍ତା ସୋମବାର, ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ପୁଣି ବସିବ ଗୃହ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର