ETV Bharat / state

ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ; ସରକାର କହିଲେ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ/ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Chief Minister Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି । ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା-ବିଜେଡି

ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ (Etv Bharat)

ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ରହିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଥିବାବେଳେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବିସହ କରିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ।'

ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 'ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା, ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧନଜୀବନ ବିପଦରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ-କଂଗ୍ରେସ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଗୁରୁବାର ଓପିସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ମନୋଭାବକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ l କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁତର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, '୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂଘାତିକ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି l ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୭ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି l କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି l ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି l ଏଭଳି ଏକ ବନ୍ୟାଜନିତ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନିରାଶାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l'

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସରକାର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ l ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ା ମୁଠାଏ ମିଳିନି l ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସଦବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସି ନାହିଁ l ଅତିଶୀଘ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜନତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ" ବୋଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l


ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ-ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି । ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ୩ରୁ ୪ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ଏହି ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ, ସଡ଼କ, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଜରୁରୀ ।"

ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିକାଶ—ଉଭୟକୁ ସରକାର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ଆଲର୍ଟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, 'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ; ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ


TAGGED:

ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ
CONGRESS
BJD
CM MOHAN CHARAN MAJHI
CM DELHI VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.